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17 ноября 2016, 11:39
биология иммунология медицина растения

Ученые нашли управу на ядовитый плющ

Ядовитый плющ
Ядовитый плющ
Suzanne Cadwell/Flickr

Идентифицировав белок, который отвечает за реакцию кожи у людей, соприкоснувшихся с ядовитым плющом, ученые смогут теперь предложить эффективные методы помощи пострадавшим.

Под названием «ядовитый плющ» (poison ivy) известен токсикодендрон укореняющийся (Toxicodendron radicans) – многолетняя листопадная лиана, распространенная в восточной половине США и Канады. Его сок при попадании на кожу вызывает примерно у 80 % людей появление сыпи и болезненный зуд. Причиной такой реакции служит содержащийся в растении токсин уршиол. Простых средств для быстрого прекращения аллергической реакции ученые до самого последнего времени предложить не могли. Антигистаминные препараты и стероиды, назначаемые врачами в этом случае, были малоэффективны.

Теперь исследователи установили молекулярный путь, который заставляет мозг воспринимать нервные сигналы от пораженной уршиолом кожи как зуд. Причиной этого оказался интерлейкин-33 – белок, регулирующий иммунный ответ и связанный с такими кожными заболеваниями, как псориаз. Затем ученые создали антитела для этого белка и его рецептора и ввели их лабораторным мышам. После этого у мышей под действием ядовитого плюща воспаление кожи проявлялось в меньшей степени, а также они меньше чесались. Ученые надеются, что они нашли путь к избавлению людей от проблем, связанных с реакцией на это растение, но напоминают, что прежде новый метод должен пройти клинические испытания.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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