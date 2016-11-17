Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
17 ноября 2016, четверг, 17:19
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
17 ноября 2016, 15:53
история Санкт-Петербург

Под портретом Ленина скрывался Николай II

Татьяна Поцелуева

Реставрируя портрет Ленина, специалисты из Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица обнаружили на обратной стороне холста закрашенный портрет императора Николая II.

Картина попала в руки реставраторов в 2013 году, когда к ним обратилась санкт-петербургская школа номер 206 с просьбой восстановить находившийся в школе поврежденный портрет Ленина работы Владислава Измайловича. На картине размером 1,8 на 2,7 метра был изображен Ленин на фоне Петропавловской крепости, в нижней части холста имелось несколько разрывов. Приступив к работе, профессор академии Татьяна Поцелуева заметила, что на обороте холста под слоем серо-белой водорастворимой краски есть другое изображение.

Рентгеновское исследование показало, что там нарисован Николай II. Тогда Татьяна Поцелуева и ее коллеги расчистили холст при помощи детского мыла и воды, и полностью раскрыли царский портрет. Им удалось обнаружить подпись его автора – художника Ильи Галкина. В 1890-х годах этот художник как минимум трижды рисовал Николая, в том числе два раза еще до восшествия на престол. Также им написаны портреты жены Николая II – императрицы Александры Федоровны, и матери – вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

Найденный портрет был написан в 1896 году, в год коронации Николая II для Петровского коммерческого училища – будущей 206-й школы. Исследователи полагают, что в 1924 году Владиславу Измайловичу было поручено написать поверх царского портрета портрет Ленина, но художник решил спасти картину Галкина. Он изобразил Ленина на другой стороне холста, а Николая лишь закрасил легко удаляемой краской.

Полная реставрация картины заняла три года. С 29 ноября двойной портрет будет выставлен в здании академии, где посетители смогут увидеть сразу оба изображения.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.