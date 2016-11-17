Под портретом Ленина скрывался Николай II

Реставрируя портрет Ленина, специалисты из Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица обнаружили на обратной стороне холста закрашенный портрет императора Николая II.

Картина попала в руки реставраторов в 2013 году, когда к ним обратилась санкт-петербургская школа номер 206 с просьбой восстановить находившийся в школе поврежденный портрет Ленина работы Владислава Измайловича. На картине размером 1,8 на 2,7 метра был изображен Ленин на фоне Петропавловской крепости, в нижней части холста имелось несколько разрывов. Приступив к работе, профессор академии Татьяна Поцелуева заметила, что на обороте холста под слоем серо-белой водорастворимой краски есть другое изображение.

Рентгеновское исследование показало, что там нарисован Николай II. Тогда Татьяна Поцелуева и ее коллеги расчистили холст при помощи детского мыла и воды, и полностью раскрыли царский портрет. Им удалось обнаружить подпись его автора – художника Ильи Галкина. В 1890-х годах этот художник как минимум трижды рисовал Николая, в том числе два раза еще до восшествия на престол. Также им написаны портреты жены Николая II – императрицы Александры Федоровны, и матери – вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

Найденный портрет был написан в 1896 году, в год коронации Николая II для Петровского коммерческого училища – будущей 206-й школы. Исследователи полагают, что в 1924 году Владиславу Измайловичу было поручено написать поверх царского портрета портрет Ленина, но художник решил спасти картину Галкина. Он изобразил Ленина на другой стороне холста, а Николая лишь закрасил легко удаляемой краской.

Полная реставрация картины заняла три года. С 29 ноября двойной портрет будет выставлен в здании академии, где посетители смогут увидеть сразу оба изображения.