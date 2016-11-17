Необычный римский клад найден в Швейцарии

Швейцарские археологи, исследующие остатки римского поселения Виндонисса в современном городе Виндиш в кантоне Аргау, обнаружили необычный клад. Глиняный горшок был заполнен масляными лампами, в каждой из которых лежала монетка.

Военный лагерь Виндонисса был основан римлянами около 15 года н.э. на месте кельтского поселения. Войска в нем стояли до 101 года, а после он был превращен в гражданское поселение и существовал до VI века. Археологические раскопки на территории Виндониссы ведутся давно, многие находки представлены в Музее Виндониссы, а на территории города для туристов воссозданы строения римской эпохи.

Нынешние раскопки Отдел археологии Аргау ведет с 2013 года на месте запланированного строительства многофункционального центра с подземной парковкой. В ходе работ были обнаружены остатки земляных валов, стен каменных строений и даже отхожая яма. Был найден там и горшок, точь-в-точь такой, какие обычно использовались легионерами для варки пищи. Наполнен был этот горшок глиняными масляными лампами. Это тоже были повседневные и очень распространенные предметы римского обихода. Они представляли собой небольшой сосуд с носиком, наполненный маслом. В носик вставляли фитиль, который поджигали.

Фото: Aargau Canton Archeology Department, Bela Polyvas

В горшке было 22 лампы, что само по себе неожиданно. По признанию археолога кантона Аргау Георга Маттера (Georg Matter), еще больше ученые удивились, когда выяснилось, что в каждой лампе лежит асс – бронзовая монета небольшого достоинства. Монеты датируются 66 – 67 годами, этим датам соответствует и стиль, в котором выполнен горшок и лампы. Лампы, по римскому обычаю, украшены различными изображениями: богини Луны, цветка, Купидона, поверженного гладиатора, льва, павлина и даже любовной сцены. Так как денежная сумма в 22 асса была невелика, ученые считают, что монеты играют какую-то символическую роль. Можно предположить, что находка была частью захоронения. К этому выводу ученых подтолкнули и фрагменты костей, тоже находившиеся в горшке. Но оказалось, что это кости животных.

Георг Маттер говорит, что ранее археологам не встречалось аналогичных находок, поэтому правильно интерпретировать клад из Виндониссы будет очень трудно.