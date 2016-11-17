Минфин отложил обсуждение прогрессивной шкалы НДФЛ до 2018 года

Глава Министерства финансов Антон Силуанов сообщил, что возобновление дискуссии по поводу новых принципов уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) следует ожидать после 2018 года, передает ТАСС.

«Сейчас говорить об изменении порядка налогообложения — это, наверное, будет просто стимулировать уход в тень заработных плат», — заявил Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме, отвечая на вопрос о необходимости перейти к прогрессивной шкале налогообложения физлиц. Он также высказал мнению, этот вопрос может быть рассмотрен лишь после стабилизации экономической ситуации в стране.

В октябре глава Минфина сообщил, что увеличение налогов не включено в проект бюджета на 2017-й и плановый период 2018-2019 годов.

Ранее, в августе 2015 года, в правительстве России дали отрицательное заключение на законопроект, предлагающий дифференцированную схему налогообложения. В кабмине отмечали, что реализация предложенных изменений приведет к увеличению налоговой нагрузки на наиболее экономически активную часть населения, в том числе индивидуальных предпринимателей. Кроме того, обращалось внимание на тот факт, что освобождение от налогообложения доходов, не превышающих минимальный размер оплаты труда, коснется не только зарплаты, но и дивидендов, выигрышей, доходов от аренды и т.д., что будет «необоснованным».