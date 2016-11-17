17 ноября 2016, 17:54
Автором мема «русиано» оказался не Дмитрий Медведев
Главную шутку последних двух дней произнес не премьер-министр России, а некий спикер от Армении. Неразбериха пошла после текстовых трансляций, которые вели СМИ с заседания Евразийского межправительственного совета, но после публикации видео все стало на свои места, сообщает Ekb Room.
Из ролика видно, что премьер предложил «переименовать американо» в шутку, а вариант «русиано» предложил представитель республики Армения.
А «руссиано»-то кофе предложил назвать не Медведев, а кто-то из делегации Армении. :-) pic.twitter.com/Sh2odloBq8— Рустем Адагамов (@adagamov) 17 ноября 2016 г.
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