Автором мема «русиано» оказался не Дмитрий Медведев

Главную шутку последних двух дней произнес не премьер-министр России, а некий спикер от Армении. Неразбериха пошла после текстовых трансляций, которые вели СМИ с заседания Евразийского межправительственного совета, но после публикации видео все стало на свои места, сообщает Ekb Room.

Из ролика видно, что премьер предложил «переименовать американо» в шутку, а вариант «русиано» предложил представитель республики Армения.