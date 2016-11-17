Саакашвили заявил о намерении Порошенко лишить его гражданства Украины

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Порошенко заявил на своей странице в Facebook, что ему стало известно о намерении украинского президента Петра Порошенко лишить его гражданства Украины.

«Мой очень хорошо информированный источник сообщил мне, что Президент Порошенко поручил Игорю Кононенко и его подельнику Грановскому, неформальному куратору судебных дел в коррупционной пирамиде администрации президента, заняться подготовкой вопроса о лишении меня гражданства по решению суда», – пишет Саакашвили.

Экс-губернатор Одесской области указывает, что «международное право и украинское законодательство запрещают лишать гражданства граждан Украины, если у них нет иного гражданства». Напомним, в декабре 2015 года распоряжением президента Грузии Михаил Саакашвили был лишен грузинского гражданства.

Саакашвили выразил сожаление, что «Президент не только пользуется услугами этих откровенно бандитских жуликов, но и прислушивается к их советам». Имена экс-губернатор не назвал, однако он, возможно, имеет в виду в числе прочего заявление депутата Верховной Рады Украины Вадима Рабиновича, который призвал лишить Саакашвили украинского гражданства, при выдаче которого якобы «были нарушены законы Украины», и выдать политика властям Грузии.

Михаил Саакашвили официально покинул пост губернатора Одесской области и советника президента Украины 10 ноября. Петр Порошенко подписал соответствующий указ.