Саакашвили получил ответ на свои слова о лишении гражданства

Президент Украины Петр Порошенко не поручал депутатам Верховной рады лишить гражданства бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает РИА Новости.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции Верховной рады Украины «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко. «К сожалению, мне ниего не известно о ситуации с гражданством Саакашвили», — заверил он.

Источником информации о лишении гражданства стал сам Саакашвили. По его словам, Порошенко якобы поручил провести такое решение через суд. Это обвинение экс-губернатор, сославшийся на некие информированные источники, выложил у себя в Facebook.

Саакашвили утверждает, что поручение было дано двум депутатам фракции Порошенко — уже упомянутому Кононенко и Александру Грановскому. «Его обвинения – я уверен, что они не первые и не последние, будут еще», — прокомментировал ситуацию Кононенко.

Депутат «Блока Петра Порошенко» считает, что бывший одесский губернатор делает подобные заявления с вполне очевидной целью — отвлечь общественность от своих неудач на посту главы Одесской области.

Напомним, Саакашвили подал в отставку, мотивировав свое решение об уходе коррумпированностью украинских властей и, соответственно, их нежеланием бороться с коррупцией — а именно эта задача была поставлена перед экс-президентом Грузии на Украине.