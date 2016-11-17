Счетная палата огласила претензии к Центробанку

Счетная палата проверила финансово-хозяйственную деятельность Банка России за 2013 – 2015 годы в части формирования и использования фондов, создаваемых за счет прибыли Банка России, а также исполнения смет расходов Банка России, его структурных подразделений и учреждений. Аудитор Счетной палаты Андрей Перчян выступил с докладом по итогам проверки на коллегии ведомства, на которой председательствовала его руководитель Татьяна Голикова, сообщается на официальном сайте Счетной палаты.

В отчете освещаются недостатки в деятельности ЦБ, выявленные в ходе проверки: «Так, в Банке России не имеется единого нормативного документа по вопросам стратегического планирования его развития, который увязывал бы стратегические цели и задачи на перспективу и пути их решения в целом. В результате стратегическое планирование в Банке России имело секторальный формат и осуществлялось по отдельным направлениям его деятельности».

Кроме того, отмечается отсутствие в ЦБ в рассматриваемый период единой централизованной системы данных по договорам, которая обеспечивала бы оперативную, достоверную и полную информацию о состоянии договорной деятельности. Не была реализована целостная система контроля и мониторинга договоров, заключаемых Банком России.

О недостаточно эффективном планировании расходов свидетельствует то, что ежегодно подразделениями центрального аппарата не распределялось от 5,4% до 7,6% сметных ассигнований по утвержденной Советом директоров Банка России смете расходов на содержание Банка России.

«По результатам проверки Коллегия Счетной палаты приняла решение направить в Центральный банк Российской Федерации представление об устранении выявленных недостатков в его финансово-хозяйственной деятельности», – говорится в сообщении.