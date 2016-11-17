В Стамбуле возле российского генконсульства произошла перестрелка

Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что никто из дипломатов не пострадал в результате перестрелки у здания российского генконсульства, передает РИА Новости.

«Эта перестрелка никакого отношения к генконсульству России в Стамбуле не имела. Никто из сотрудников генконсульства и российских граждан не пострадал», — рассказала Касимова.

Обстоятельства произошедшего выясняются.