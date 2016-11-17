17 ноября 2016, 15:21
В Стамбуле возле российского генконсульства произошла перестрелка
Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что никто из дипломатов не пострадал в результате перестрелки у здания российского генконсульства, передает РИА Новости.
«Эта перестрелка никакого отношения к генконсульству России в Стамбуле не имела. Никто из сотрудников генконсульства и российских граждан не пострадал», — рассказала Касимова.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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