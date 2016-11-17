Резидент «Сколково» выводит на рынок высокоэффективный антисептик для полости рта

Компания «Санте-Фарм», резидент кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», специализирующая на разработке нового класса антисептиков, зарегистрировала очередной продукт в линейке современных дезинфицирующих средств – ополаскиватель для полости рта Мультицид Professional. Новый продукт компании зарегистрирован как медицинское изделие и прошел клиническую верификацию.

Препарат обладает уникальными характеристиками и действует даже на самые устойчивые формы микроорганизмов – споры бактерий и грибов, а также на самые устойчивые к антисептикам просто устроенные вирусы. Такие свойства антисептику обеспечивает принципиально новое химическое вещество – наномолекула Мультицид®, размером 1,5-2нм.

По словам Владимир Головченко, генерального директора «Санте-Фарм», Мультицид Professional эффективно борется с известными (и даже пока неизвестными) микробами, являющимися возбудителями таких заболеваний как грипп, герпес, бактериальные и грибковые пневмонии.

«Заболевания слизистой оболочки полости рта высоко распространены, что делает актуальной проблему их профилактики и лечения, – отмечает востребованность разработки резидента Кирилл Каем, Вице-президент, исполнительный директор кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково». – Компания «Санте Фарм» уже несколько лет успешно занимается исследованиями и разработками новых антисептических средств. Вывод на рынок ополаскивателя для полости рта «Мультицид» стал результатом успешной работы команды проекта. «Мультицид» – уникальный антисептик, который проникает в микробные биопленки и разрушает ее, обладает широким спектром действия и уже применяется в различных областях».

Сложность лечения заболеваний ротовой полости заключается в том, что микроорганизмы способны образовывать биопленки, в которых происходит перераспределение генов. Это процесс приводит к формированию штаммов, устойчивых к дезинфектантам и антибиотикам, с которыми стандартная терапия часто не справляется. В итоге после завершения курса лечения бактерии вновь размножаются и распространяются, приводя к формированию обострений и хроническим инфекциям, в том числе кариесу, периодонтитам, пародонтитам. Инновационный раствор «Мультицид» обладает десятикратно большей способностью к разрушению микробных биопленок, чем другие известные антисептики, что позволяет ему быть высокоэффективным при лечении и профилактике заболеваний полости рта.

Кроме ополаскивателя для полости рта Мультицид Professional, в портфеле компании «Санте-Фарм» – уникальные препараты для применения в различных областях медицины, ветеринарии и сельского хозяйства.