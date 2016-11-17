SpaceX запустит 4425 спутников для доступа в интернет

Американская компания SpaceX намеревается разместить на низких околоземных орбитах 4425 спутников, которые будут обеспечивать доступ в интернет. Соответствующую заявку подало руководство компании.

Такое решение принято в рамках реализации программы Satellite Constellation по расширению мест с доступом в интернет на территории планеты.

Запуск первого спутника планируется в 2017 году. Ожидается, что все спутники будут запущены в космос до 2020 года.

Глава SpaceX Илон Маск подчеркнул, что в настоящее время в мире существует высокий спрос на недорогой выход в сеть, который бы позволил обеспечить доступ широкому кругу пользователей. В связи с объективной потребностью людей компания разработала специальную программу.

Маск считает, что после завершения намеченных мероприятий и выведения спутников связи на орбиты до 50% всего трафика виртуальной сети будет передавать система SpaceX.