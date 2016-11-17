Швейцария внесла шесть депутатов ГД в санкционный список

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим делам объявил о расширении списка лиц, в отношении которых Европейский союз ввел санкции в связи с конфликтом на Украине, передает Reuters.

Речь идет о лицах, с которыми финансовые посредники не могут вступать в деловые отношения. Это шесть человек, недавно избранных епутатами Государственной думы VII созыва от Крыма и Севастополя, — Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко и Павел Шперов.

Напомним, официально Швейцария не вводила антироссийские санкции в связи с конфликтом на востоке Украины — но предприняла «меры по предотвращению обхода санкций" Евросоюза через ее территорию.

Нынешнее расширение швейцарского «санкционного» списка — уже 12-е по счету дополнение к мерам по предотвращению использования территории Швейцарии для обхода санкций ЕС.