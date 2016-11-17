В МИД сообщили о начале контактов с командой Трампа по Сирии

Россия начинает вести контакты по Сирии с представителями переходной команды избранного президента США Дональда Трампа, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы МИД России Михаила Богданова.

Представитель ведомства подчеркнул, что урегулировать сирийский конфликт без России невозможно. «Сейчас важный переломный момент: приходит новая команда избранного президента Дональда Трампа. Мы сейчас уже начинаем контакты с людьми, которые, вероятно, будут помогать новому президенту», — цитирует агентство слова Богданова.

Замглавы МИД также выразил надежду, что и старая, и новая администрация США готовы к готовы к открытому и откровенному диалогу и будет исходить из того, что решить проблему Сирии можно только вместе с Россией.

14 ноября состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Пресс-служба президента России сообщила, что политики «разделили мнение о необходимости объединения усилий в борьбе с общим врагом номер один — международным терроризмом и экстремизмом. В данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования кризиса в Сирии».

Ранее министр обороны США Эштон Картер заявлял, что Дональду Трампу не стоит сотрудничать с Россией по Сирии, пока российские власти не изменят свою политику. По его словам, Россия поддерживает президента Башара Асада, что только распаляет гражданскую войну в Сирии.