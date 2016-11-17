С трех ЖК в Нью-Йорке убрали фамилию Трампа

Петиции граждан Нью-Йорка о том, чтобы с домов, в которых они проживают, убрали надписи с фамилией победившего на выборах президента США Дональда Трампа, были удовлетворены, передает NBC New York.

Золотые буквы Trump исчезли со входа в высотный жилой комплекс на Манхэттене, со стены зданий Trump Palace возле площади Линкольна и трех домов из ЖК на бульваре Риверсайд.

«Мы работаем над более нейтральной узнаваемостью здания, которая понравится всем нынешним и будущим жильцам», — сказала представитель владеющей одним из этих комплексов компании Equity Residential Марта Макенна.

Компания The Trump Organization, которая занимается всем бизнесом Трампа, заявила, что эти перемены являются «лишь исполнением уже существовавших договоренностей, которые были выработаны несколько лет назад».