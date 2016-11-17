Пресс-секретарь Порошенко увидел за пранкерами российские спецслужбы

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко признал факт телефонного разговора Петра Порошенко с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) и обвинил их в связях с российскими спецслужбами.

«Они трусливо смонтировали разговор, изъяв оттуда все то, что может нанести вред российской власти. Кстати факт цензуры разговора и свидетельствует, что за этим стоят никакие не "пранкеры", а российские спецслужбы, которые ведут гибридную войну против Украины», — написал в четверг Цеголко на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что после расследования оказалось, что «не обошлось без участия сотрудников внешнеполитического ведомства Кыргызстана».

17 ноября Владимир Кузнецов сообщил, что разыграл президента Украины, позвонив ему от имени лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева. Расшифровку разговора, который состоялся 2 ноября, пранкер опубликовал на своей странице в Facebook.

Разговор велся на русском языке. В ходе беседы с «Атамбаевым» Порошенко просил поддержать Украину во время назначенного на 15 ноября голосования в ООН по вопросу соблюдения прав человека в Крыму, а также помочь добиться от России передать контроль над участком украинско-российской границы.

Ранее в ноябре пресс-служба Порошенко официально сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с Атамбаевым, но когда аппарат президента Киргизии опроверг этот факт, сообщение о разговоре сняли с сайта президента Украины. В свою очередь, исполняющий обязанности главы МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев заявил, что никаких переговоров не было, а звонок «шутников» был сделан из Киргизии.