В Конгресс США внесен законопроект о прямых президентских выборах

Сенатор от штата Калифорния Барбара Боксер внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект о реформировании американской избирательной системы: сенатор предлагает упразднить коллегию выборщиков и перейти к прямым президентским выборам, сообщает Fox News.

Боксер отметила, что США являются единственной страной в мире, в которой можно получить большинство голосов избирателей и все равно проиграть президентские выборы – в случае, если выборщики отдадут большинство голосов другому кандидату. По мнению сенатора, данная система устарела, она является недемократической и не отражает принципы современного американского общества.

Однако шансы практической реализации данной инициативы крайне малы, поскольку в действующем составе Конгресса большинство мест занимают представители Республиканской партии, которые не поддержат законопроект о прямых выборах. Кроме того, даже в случае прохождения закона в Конгрессе для внесения соответствующих изменений в Конституцию США потребуется заручиться одобрением трех четвертей американских штатов в течение семи лет после принятия закона высшим федеральным органом законодательной власти.

Напомним, президент и вице-президент в США избираются путем двухступенчатых выборов: сначала голосуют избиратели, затем, спустя 40 дней, коллегия выборщиков, в которую входят представители от каждого штата. Число выборщиков от разных штатов неодинаково (оно равно числу представителей штата в Конгрессе), но все выборщики от одного штата поддерживают одного и того же кандидата.

16 ноября стало известно, что кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего соперника-республиканца, уже избранного президента США Дональда Трампа, на 1 млн голосов избирателей. Однако в коллегии выборщиков за Клинтон было подано всего 218 голосов, тогда как Трамп получил 290 (при необходимом минимуме в 270 голосов). При этом формально коллегия выборщиков объявит результаты лишь в декабре, однако победа Дональда Трампа уже очевидна.