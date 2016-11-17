В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Трампом

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал подробности телефонного разговора между российским лидером Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 14 ноября, передают РИА Новости.

«Была подчеркнула наша готовность работать с новой администрацией США на основе уважения интересов друга друга, и наша готовность была подхвачена со стороны избранного президента США. Что было характерно, это совпадение оценок нынешнего состоянии двусторонних отношений, что хуже уже некуда», — рассказал Ушаков.

По его словам Трамп заинтересован в эффективной работе с Москвой.

«Со стороны Трампа выражалась готовность активно развивать отношения и с Россией как страной, и с российским руководством, и лично с президентом Путиным», — добавил помощник лидера РФ.

В разговоре затрагивалась и тема Сирии в контексте взаимодействия двух стран. Общение Трампа и Путина продлилось около получаса.