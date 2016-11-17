Убийца пяти человек в тульском селе получил пожизненный срок

Тульский областной суд приговорил Сирожиддина Шералиева к пожизненному заключению. Обвиняемый совершил убийство пятерых человек в тульском селе Косая Гора. Суд признал Шералиева опасным для общества и отправил его отбывать наказание в колонии особого режима, передает Следственное управление Следственного комитета РФ по Тульской области.

«Суд согласился с представленными следствием доказательствами и вынес в отношении Шералиева обвинительный приговор, назначив ему по совокупности преступлений наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, в возмещение морального вреда в пользу потерпевшего с Шелалиева судом взыскано 3,5 млн.рублей», — отметили в СКР.

Шералиев также признан виновным в покушении на жизнь еще двух граждан, а также в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Сам подсудимый свою вину не отрицал.

Гражданин Узбекистана совершил преступления в ночь на 30 мая 2015 года. Он заявлял, что не может сказать, почему совершил убийство. Психиатрическая экспертиза признала Шералиева вменяемым.