Минобороны показало удар крылатыми ракетами по террористам в Сирии

Российское оборонное ведомство опубликовало в интернете видеозапись нанесения авиаударов по позициям запрещенных в РФ террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат-ан-Нусра» на территории Сирии.

Атаку произвели стратегические ракетоносцы ВКС России, корабельные истребители Су-33 авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и ударная авиация с аэродрома Хмеймим.

В ходе атаки модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ впервые нанес удар крылатыми ракетами Х-101 по террористам в Сирии.

Все пуски ракет, уточнили в Минобороны, производились из района над акваторией Средиземного моря: «самолеты взлетели с одного из аэродромов на территории РФ и, совершив две дозаправки в воздухе, преодолели более 11 тысяч километров» и вернулись в аэропорт базирования.