СКР расследует строительство на «бумаге» гостиницы космодрома «Восточный»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, связанное со строительством на космодроме «Восточный» административно-делового комплекса с гостиницей и площадкой для наблюдения за запусками, пишет в четверг «Коммерсантъ».

По данным издания, дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его фигурантами стали генеральный директор и учредитель ООО «Проектно-строительная компания „Микос“» (ПСК «Микос») проектировщик Сергей Островский и «неустановленные должностные лица» из госкорпорации «Роскосмос» и компании «Ипромашпром».

По версии следствия, в 2013 году на космодроме должны были построить пятизвездочную гостиницу с бассейном, смотровой площадкой, бомбоубежищем и комбинатом общественного питания. На проектирование этого объекта из федерального бюджета было выделено 143 млн рублей. Выполнение работ поручили генеральному проектировщику Восточного — проектному институту ОАО «Ипромашпром», который по условиям контракта мог привлекать соисполнителей из числа из числа «проверенных, согласованных и одобренных проектных организаций».

Между тем, «Ипромашпром» выбрал соисполнителем ООО «ПСК „Микос“», которое в число проверенных компаний не входило. «ПСК „Микос“» свои обязательства в срок не выполнила, но при этом ее руководитель Сергей Островский в декабре 2013 года организовал подписание подложных актов сдачи-приемки проектных документов», — цитирует «Коммерсантъ» слова представителя Следственного комитета.

На основании подложных документов на счет «Ипромашпрома» поступило более 70 миллионов рублей. Следствие считает, что Островский потратил лишь 10 млн рублей на проектировочные работы, а оставшиеся 60 млн были переведены на счета фирм-однодневок и обналичены.

Ранее суд приговорил Сергея Островского к пяти годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей по другому эпизоду хищения средств на Восточном.

Как отмечает «Коммерсантъ», административно-деловой комплекс на космодроме так и не был построен, и из-за чего в апреле этого года президенту РФ Владимиру Путину и другим высокопоставленным гостям пришлось наблюдать за первым пуском ракеты «Союз» с Восточного из траншей.