Глава ФРС допустила изменение ставки до конца года

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен выступила перед Объединенным экономическим комитетом американского конгресса с анонсом повышения ставки, передает Bloomberg.

По словам Йеллен, оно «может стать приемлемым относительно скоро» — при поступлении благоприятных макроэкономических данных.

Bloomberg отмечает, что это заявление — первый после победы Дональда Трампа на выборах президента США комментарий главы ФРС относительно возможного изменения ключевой ставки.

При этом эксперты-экономисты отреагировали на итоги выборов прогнозом о том, что вероятность повышения ставки в декабре 2016 года снизилась.

В настоящее время ставка ФРС составляет 0,25-0,5%, продолжая оставаться ниже целевого уровня в 2%.

Изменение ставки может произойти по итогам заседания Федерального комитета открытого рынка (FOMC, подразделение ФРС), которое состоится 13-14 декабря. Таким образом, если ее действительно изменят, это произойдет ровно через год после предыдущего изменения (оно состоялось 14 декабря 2015 года).