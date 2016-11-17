Мемория. Иван Заикин

17 ноября 1880 года родился спортсмен Иван Заикин.

Личное дело

Иван Михайлович Заикин (1880 – 1948) родился в селе Верхнее Талызино Симбирской губернии в крестьянской семье. Его дед Зиновий и отец Михаил отличались большой физической силой и прославились среди жителей окрестных деревень участием в кулачных боях на Масленицу. Унаследовал их способности и Иван.

В 12 лет вместе с младшей сестрой мальчик вынужден был ходить по деревням, прося подаяния. Затем работал подпаском у богатого крестьянина. Однажды около семи верст нес на себе до деревни четырехпудовую (65,5 кг) телку, упавшую в овраг. С 17 лет трудился в бурлацкой артели, затем был грузчиком в Самаре. Однажды победил циркового борца, вызвавшего себе соперника из публики. Вскоре после этого случая Иван Заикин отправился в Царицын, где, выступив с гирями на улице, привлек внимание купца Константина Меркурьева, одного из совладельцев известной фирмы «Братья Меркурьевы и компания». Меркурьев, содержавший гимнастический зал, предложил Заикину работать дворником и одновременно учиться борьбе. Через некоторое время Меркурьев решил, что Заикин достаточно подготовлен, чтобы участвовать в борцовском турнире в местном цирке. Там Иван одержал свою первую победу. Вскоре после этого Меркурьев отправил Заикина в Петербург на всероссийский чемпионат по тяжелой атлетике, где тот занял первое место.

После победы в Петербурге Иван Заикин стал профессиональным борцом и тяжелоатлетом. Участвовал во многих турнирах по французской борьбе в различных городах России. Демонстрировал на цирковой арене атлетические номера. К Заикину приходит слава. Он знакомится с увлекавшимися борьбой писателями Александром Куприным и Максимом Горьким. Дважды выигрывает турниры на звание чемпиона мира: в Париж (1908) и Петербурге (1913). Выступает с гастролями в странах Европы, Америки, Азии и в Австралии.

Непрерывные гастроли Заикина продолжались с 1916 по 1928 годы, когда он решил прекратить участие в борцовских турнирах и поселился в Кишиневе, принадлежавшем тогда Румынии. Обучал местных мальчишек борьбе и тяжелой атлетике. Со временем из них составилась труппа силовых атлетов, с успехом выступавших в цирках Румынии. Последний раз лично принял участие в борцовском турнире в 1934 году в Риге. После этого еще долго выступал с силовыми номерами. В послевоенные годы Иван Заикин неоднократно был почетным гостем на чемпионатах по борьбе, выступал в качестве судьи и тренера.

Умер Иван Заикин в Кишиневе 22 ноября 1948 года. Похоронен на Всехсвятском (Армянском) кладбище в Кишиневе.

Чем знаменит

Иван Заикин

Иван Заикин достиг выдающихся успехов в борьбе и тяжелой атлетике. Его силовые номера поражали публику. Он поднимал и носил пароходные якоря, держал платформу с людьми (до 30 человек), носил на плечах полную 40-ведерную бочку и свободно приседал и подпрыгивал с ней, удерживал руками пару лошадей или верблюдов. В «заикинской карусели» на плечи атлета клали железнодорожный рельс, на концах которого повисали до двух десятков зрителей. Заикин проносил их по манежу, а потом кружил в воздухе. По команде атлета зрители рывком гнули рельс, таким же образом на плечах Заикина ломали телеграфный столб. В номере «живой мост» Заикин ложился на арену, на него клали мостки из досок, по которым проезжал автомобиль.

О чем надо знать

Заикин был также одним из первых русских авиаторов. Увидев полет самолета во Франции, он стал энтузиастом авиации. Прервав на долгое время выступления, Заикин окончил летную школу Фармана. После этого он совершал показательные полеты в России на арендованном самолете. Летная карьера Заикина завершилась после того, как самолет потерпел аварию во время одного из полетов в Одессе. Заикин и его пассажир – писатель Александр Куприн – уцелели. История описана Куприным в очерке «Мой полет».

Прямая речь

«Вкрадчивой кошачьей поступью выходит на поклон Заикин. Мускулатура Геркулеса Фарнезского! Горько ошибается тот, кто, глядя на его застенчивое лицо, подумает, что его борьба так же мягка, как и его улыбка. Это один из умнейших борцов мира, беспощадный в борьбе и пользующийся своей колоссальной силой в такие моменты, когда противник всего менее ожидает его нападения».

Из газетных репортажей о чемпионате 1913 года

«Милостивый государь господин редактор! Несомненно, что виною падения И. М. Заикина вместе с аэропланом и мною был только я, нижеподписавшийся. Год тому назад во время одного из осенних полетов, когда Заикину впервые пришла мысль летать, он тут же на ипподроме дал мне обещание поднять меня одним из первых. Сегодня, несмотря на мой - правда, слабый - протест, он сдержал свое обещание. Вряд ли он поверил моим словам, что во мне весу около 6 пудов, если не с лишним. Но 13 с половиною пудов, при довольно сильном ветре вверху, оказались для аппарата чрезмерным грузом.. Искренне благодарю И. М. Заикина за многое: за спасение нескольких человеческих жизней (падение во всяком случае было неизбежно), за его находчивость, хладнокровие, смелость, наконец и за мое собственное существование, которым я всецело обязан ему… Я же утверждаю, что Заикин сделал все возможное сначала для того, чтобы не задеть людей, а затем, чтобы спасти аппарат. Прошу, милостивый государь господин редактор, поместить это письмо».

Письмо Куприна в редакцию газеты «Одесские новости»

«Тесная дружба связывала Заикина со многими замечательными сынами нашей Родины - Горьким и Алексеем Толстым, Куприным и Шаляпиным, Поддубным и поэтом-авиатором Василием Каменским. Архив Заикина хранит десятки писем его выдающихся современников, отдавших дань уважения русскому богатырю, сотни газетных и журнальных вырезок, фотографий, мемуарных материалов, свидетельствующих о поистине вселенской популярности Ивана Михайловича Заикина».

Р. Р. Гордин, из предисловия к книге «Рассказы о Заикине»

«Здравствуй, дорогой Александр, обнимаю тебя крепко двойным борцовским нельсоном! Живу все по-прежнему. Вокруг меня много молодежи, a я вот старею и чувствую это c каждым днем все сильнее и сильнее. Все никак не соберусь съездить к себе на родину, на Волгу. А как хочется постоять на высоком берегу, подышать свежим волжским ветром... Когда поеду, то обязательно погощу несколько дней y тебя в Москве; хочешь, не хочешь, a принимай старика. Тут вот нeдавно заходил ко мне какой-то газетчик, все расспрашивал меня про то, как я боролся. Видный из себя такой парень. Плечи широченные — прямо косая сажень. Смотрел я на него, смотрел да и спрашиваю: «A вы сами-то, простите, каким видом спорта занимаетесь. Не борец ли случайно?..» «Нет, — отвечает он, — я никаким спортом не занимаюсь. Некогда, работа в газете заедает...» Ну ладно, поговорили мы с ним, пошел я его немного проводить. А на улице жарко, солнце так и печет. Газетчик этот возьми да и сними пиджак. Глянул я тут на него и ахнул. Оказывается, плечи-то, на которые я обратил внимание, совсем не настоящие, a сделаны из ваты. Как пиджак на нем — хоть сейчас его на ковер выпускай бороться, a снимет — как есть селедка... Мне даже расхотелось его провожать. Правда, вида я не подал, все-таки человек из газеты, ехал ко мне издалека, обидится, чего доброго… A тебе, Александр, я про этот случай написал не для того, чтобы ты посмеялся; другая думка y меня есть. Если ты где-нибудь будешь выступать перед молодежью, то так и передай ей: 3аикин Иван просил и наказывал, — стыдно, когда нашим парням портные делают плечи из ваты. Плечи надо делать из мышц. Пусть наши парни не будут вешалками для пальто, a растут сильными, ловкими, хорошо развитыми. Так и передай им. Это борца Заикина наказ...»

Из письма Ивана Заикина молодому борцу Александру Мазуру (конец 1940-х)

«Произошло это осенью 1934 года, скорее всего, в конце сентября. <…> Вскоре объявили выступление Ивана Михайловича Заикина. Вышел достаточно пожилой человек, с сединой в волосах. Он носил усы и был, вероятно, светлым шатеном <…> Заикин низко поклонился, его выход был встречен бурными аплодисментами. Он практически повторил все те упражнения, которые уже были проделаны его коллегой. Но тут ведущий объявил о необыкновенном номере. На сцену внесли обычный деревянный столб, типа телеграфного или электрического. Было предложено выйти на сцену примерно 10 мужчинам. Заикин разместил на шее и плечах войлочную подкладку, на нее ему положили горизонтально и ровно посередине столб. Он попросил поднявшихся на сцену мужчин разделиться пополам и повиснуть равномерно на столбе. Когда все было сделано, он их приподнял от сцены и начал вращать, вначале не быстро, но постепенно повышая скорость вращения. Получилась настоящая живая карусель. Зал визжал от восторга. После остановки Заикин попросил еще человек 8-10 подняться на сцену и разместиться по краям столба. Теперь он просил, чтобы все постарались быть у самого края. Помню, что кроме городских зрителей, на сцену вышли молдаване в бараньих шапках на голове, подпоясанные красными кушаками. Это были типичные крестьяне из ближайшей деревни. По команде Заикина вся эта публика начала тянуть столб книзу, а борец изо всех сил нажимал расставленными руками сверху. В зале стало очень тихо, но вдруг раздался мощный треск, и столб сломался посередине, прямо у шеи Ивана Михайловича. Трудно передать, что происходило при этом в зале, как будто раздался грохот сильнейшего взрыва: рев и крики восторга, свист и возгласы «Браво!». Когда все немного утихло, Заикин попросил принести нормальный железнодорожный рельс. Люди на сцене не расходились. Повторилась операция со столбом. Рельс довольно быстро стал изгибаться, и был согнут на приличный угол. Рев восторга зрителей повторился. Мы все сидели ошеломленные, даже папа и его знакомые».

Из воспоминаний Николая Грекова

9 фактов об Иване Заикине

Когда Константин Меркурьев велел Ивану Заикину прочитать и освоить руководство по французской борьбе, выяснилось, что юноша неграмотен. После этого Меркурьев велел своему приказчику обучить Заикина чтению и письму.

Во время выступлений в цирках Заикина называли Королем железа, Капитаном воздуха и Волжским богатырем.

Во время выступлений в США Заикин стал настолько популярен, что в некоторых городах появились мошенники, выдававшие себя за русского борца и выступавшие в местных цирках.

Ученики Ивана Заикина - Петр Горбач, Валентин Становский, Леонид Добровольский, Сергей Орлов и другие стали первыми в Молдавии тренерами по борьбе.

В Кишиневе улица, на которой находился дом Ивана Заикина, названа его именем (ныне stradaIvan Zaikin).

Сердце Ивана Заикина хранится в анатомическом музее Кишиневского медицинского института.

В Российском государственном архиве литературы и искусства хранится стенографическая запись воспоминаний Ивана Заикина.

Ивану Заикину посвящен художественный фильм 1975 года «Воздухоплаватель». Роль Заикина в нем исполнил Леонард Варфоломеев.

Друживший с Заикиным поэт-футурист и художник Давид Бурлюк трижды писал его портрет. Одна из картин хранится в музее Владивостока.

Материалы об Иване Заикине

Статья об Иване Заикине в русской Википедии

Иван Заикин в «Энциклопедии циркового и эстрадного искусства»

Гордин Р. «Рассказы о Заикине»

Иван Заикин на форуме «Мой город Кишинев»

Очерк «Борец и писатель»

Первая встреча c Иваном 3аикиным. Из книги А. Мазура «Путь борца»