Районный суд отклонил жалобу «Левада-центра» на причисление к иноагентам

Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск «Левада-центра» к Минюсту, признав законным включение организации в список иностранных агентов, передает ТАСС.

5 сентября Минюст включил «Левада-центр» в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента, то есть получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.

«Левада-центр» обжаловал это решение министерства.

Между тем Тверской райсуд Москвы в октябре уже наложил штраф на организацию за отказ самостоятельно регистрироваться в качестве иноагента.