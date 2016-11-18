Москва опровергла заявление Amnesty International об ошибке с договором аренды

Пресс-служба департамента городского имущества Москвы заявила, что у организации Amnesty International действительно были долги по аренде офиса, и в этом не было никакой технической ошибки. Наличие долгов послужило основанием для расторжения договора аренды с организацией, передает ТАСС.

«Расторжение договора аренды не было технической ошибкой, это произошло в силу недобросовестности исполнения условий договора аренды организацией "Международная амнистия лимитед". Организация не смогла предоставить подтверждения своевременности платежей, платежи вносились несвоевременно и неравномерно. Максимальный объем задолженности по арендным платежам составлял более 500 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.

В департаменте отметили, что в настоящее время с Amnesty International заключен новый договор аренды. В новом документе организацию «обязали в строгом порядке вносить ежемесячные платежи».

«Возникновение задолженности более двух периодов повлечет за собой расторжение договора аренды без возможности возобновления», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники организации возобновят работу в своем прежнем офисе. Глава российского отделения общества Сергей Никитин говорил, что конфликт со столичными властями был спровоцирован технической ошибкой.

Напомним, правозащитников выселили из офиса 2 ноября из-за наличия задолженностей по аренде офиса в размере 460 тысяч рублей. В Amnesty International наличие долгов отрицали.