Песков опроверг дату послания Путина Федеральному Собранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что распространенная СМИ информация о том, что Владимир Путин обратится с традиционным посланием к Федеральному собранию РФ 8 декабря, неверна. Его слова приводит «Интерфакс».

«Опять ошиблись», - так Песков ответил на вопрос журналистов о том, правду ли написали в СМИ.

Стоит отметить, что данную информацию распространила газета «Известия». Со ссылкой на собеседника, близкого к правительству, и два источника в Госдуме. она сообщила, что 22 декабря Путин также примет участие в пресс-конференции с представителями российских и зарубежных медиа.

Напомним, что в 2015 году Путин выступил перед Федеральным Собранием 3 декабря.