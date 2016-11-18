В Бишкеке загорелся аквапарк

В столице Киргизии Бишкеке произошел крупный пожар в аквапарке, сообщает местное отделение агентства Sputnik со ссылкой на МЧС республики.

На месте работают четыре пожарных машины. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. На данный момент огонь локализован.

В скорой помощи сообщили, что вызовов с территории аквапарка не поступало.

Как сообщает Knews.kg, в момент возгорания посетителей в здании не было.

«В 22:10 [19:10 мск] в МЧС сообщили, что основной очаг возгорания в аквапарке потушен, но полностью огонь еще не ликвидирован», — отмечается в сообщении.