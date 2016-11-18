Amnesty International пустят в московский офис

Правозащитники из организации Amnesty International заявили, что вернутся в свой офис в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского отделения Amnesty International Сергея Никитина.

«С помощью (главы СПЧ) Михаила Александровича Федотова удалось достигнуть конструктивного диалога с департаментом имущества Москвы, сегодня я подписываю новый договор, и мы, надеюсь, вернемся в свой офис, в котором не были 16 дней», - рассказал он.

Никитин отметил, что данный конфликт со столичными властями был спровоцирован технической ошибкой.

Напомним, правозащитников выселили из офиса 2 ноября. Дверь оказалась опечатана, а представители департамента городского имущества Москвы заявили, что это произошло из-за долгов организации по аренде. В Amnesty International наличие долгов отрицали. Однако чиновники утверждали, что правозащитники задолжали им более 460 тысяч рублей.