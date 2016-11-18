Уличной гонщице Маре Багдасарян присудили еще десять штрафов

Мировой суд в Москве добавил еще десять штрафов уличной гонщице Маре Багдасарян за нарушение ПДД. Общая сумма новых штрафов — 61 тысяча рублей, сообщает «Интерфакс».

По данным пресс-службы Савеловского районного суда Москвы, всего за шесть дней судебных заседаний Багдасарян суд назначил 595 часов обязательных работ, два административных ареста на 10 и 14 суток и несколько административных штрафов на общую сумму 105 тысяч рублей.

Всего в отношении Багдасарян рассматривается 51 административное дело за неуплату штрафов после нарушения ПДД. Заседания по ним пройдут до 24 ноября.

Багдасарян — участница скандальных гонок с полицией на «Гелендвагене» еще одного стритрейсера Руслана Шамсуарова.