18 ноября 2016, 18:06
Уличной гонщице Маре Багдасарян присудили еще десять штрафов
Мировой суд в Москве добавил еще десять штрафов уличной гонщице Маре Багдасарян за нарушение ПДД. Общая сумма новых штрафов — 61 тысяча рублей, сообщает «Интерфакс».
По данным пресс-службы Савеловского районного суда Москвы, всего за шесть дней судебных заседаний Багдасарян суд назначил 595 часов обязательных работ, два административных ареста на 10 и 14 суток и несколько административных штрафов на общую сумму 105 тысяч рублей.
Всего в отношении Багдасарян рассматривается 51 административное дело за неуплату штрафов после нарушения ПДД. Заседания по ним пройдут до 24 ноября.
Багдасарян — участница скандальных гонок с полицией на «Гелендвагене» еще одного стритрейсера Руслана Шамсуарова.
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