«Союз» с новым экипажем МКС успешно стартовал с Байконура

С космодрома Байконур 17 ноября стартовал космический корабль «Союз МС-03» с новым экипажем Международной космической станции (МКС) на борту, сообщает «Роскосмос».

Пуск «Союза» состоялся в 23:20 по московскому времени с площадки №1 («Гагаринский старт»), а на орбиту корабль выводит ракета-носитель «Союз-ФГ».

В состав нового экипажа МКС входят космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (для него это уже второй полет), астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Том Песке и астронавт НАСА Пегги Уитсон — ей принадлежит мировой рекорд среди женщин по суммарной продолжительности работы на орбите (377 суток), и сейчас она летит на МКС уже в третий раз.

Песке отправился на Международную космическую станцию впервые, он собирается сыграть на ее борту на саксофоне, который ему доставят на одном из грузовых кораблей.

В сообщении «Роскосмоса» уточняется, что процедуры облета станции, зависания и причаливания ТПК «Союз МС-03» к МКС будут проведены в автоматическом режиме.