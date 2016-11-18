СБУ заявила о спасении жизни бывшего агента ФСБ

Руководитель украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Грицак утверждает, что спецслужбам Украины удалось предотвратить похищение и убийство экс-офицера ФСБ России Илью Богданова, который два года назад перешел на сторону Украины, передает телеканал «112 Украина».

«Операция, которую мы провели, связанная с намерениями организованной преступной группы, руководимой из России, организовать похищение и убийство сегодня мирного гражданина Украины», — заявил Грицак.

По его словам, в распоряжении СБУ оказались сведения о том, что Богданов был похищен с целью последующей переправки на российскую территорию и убийства.

«Мы создали мощную группу и отправили ее на Харьков, поскольку Богданов находился там», — рассказал глава спецслужбы.

Он говорит, что группа выявила место пребывания похитителей и организовала их захват вблизи границы. В результате были задержаны три человека, все они граждане Украины, включая бывшего депутата Харьковского областного совета.

Полиция возбудила в отношении задержанных два уголовных дела — по статьям о незаконном лишении свободы и торговле людьми.

Напомним, ранее сообщалось о розыске Богданова по заявлению его знакомых.