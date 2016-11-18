В московском офисе ЦБ начались следственные мероприятия

В одном из подразделений Банка России в Москве правоохранительные органы начали следственные мероприятия в связи с уголовным делом, которое возбудили по обращению регулятора из-за ситуации в Международном акционерном банке (МАБ), передает Reuters со ссылкой на сообщение ЦБ РФ.

«Сегодняшние мероприятия правоохранителей в Банке России связаны с необходимостью получения документов для ведения следствия», — цитирует агентство сообщение Банка России.

В Центробанке подтвердили, что регулятор обратился в правоохранительные органы. Проведение следственных действий направлено на получение необходимых материалов, предоставляющих интерес для дела.

Сотрудники органов ведут работу в главном управлении ЦБ РФ по Центральному федеральному округу, которое находится на улице Балчуг.

Напомним, что ЦБ отозвал лицензию у МАБ в феврале 2016 года.