Истребители с швейцарским флагом взяли под конвой самолет с россиянами

Два истребителя с швейцарским флагом несколько минут сопровождали самолет с российской делегацией, летевшей в Лиму. Об этом сообщил в Facebook корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Он также выложил на своей страничке в соцсети видеозапись с воздушным «конвоем» и прокомментировал случившееся: «С пафосом летим в Лиму: над Швейцарией прошли с эскортом из двух F-18 с боекомплектом. Летчик обрадовался, что его снимают, помахал рукой и красиво ушел вверх. Но потом вернулся. Это, кстати, считается опасным сближением?»

В составе делегации на борту того же самолета находился, в частности, руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин, передает РИА Новости.

Агентство также сообщает, что один из истребителей подлетел к пассажирскому лайнеру так близко, что пассажирам удалось разглядеть бортовой номер на его хвосте — J-5024.

«Интерфакс» уточнил, что истребители сопроводили российский спецборт до швейцарской границы.