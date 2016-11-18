Больная раком подросток добилась заморозки своего тела

В Великобритании 14-летняя девушка, у которой выявили неизлечимую форму рака, судебным путем добилась права на криогенную консервацию собственного тела. Подросток хочет проснуться тогда, когда ее болезнь смогут вылечить, сообщает Associated Press.

«Мне всего 14 лет, и я не хочу умирать, но я знаю, что умираю. Не желаю, чтобы меня хоронили. Я думаю, что криоконсервация даст мне шанс вылечиться, проснувшись пусть даже через сотни лет», — заявила девушка в суде.

По словам судьи Питера Джексона, судьбу подростка может решить ее мать.

После заседания тело девушки транспортировали из Лондона в США, где подвергли его криогенной заморозке.

Стоит отметить, что такую услугу, как хранение тела «неограниченное время», предоставляет коммерческая организация Alcor в штате Аризона. Услуга обошлась в 37 тысяч фунтов.