ЦСКА обжалует дисквалификацию Еременко

Футбольный клуб ЦСКА поможет своему игроку Роману Еременко обжаловать решение о дисквалификации на два года, которое вынес контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) УЕФА, говорится на официальном сайте клуба.

«КДК УЕФА уведомил ПФК ЦСКА об отстранении Романа Еременко от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на два года. Клуб совместно с футболистом намерен обжаловать данное решение», — говорится в заявлении ЦСКА.

В ФК сообщили, что «дополнительные комментарии будут даны после получения мотивировочной части (решения КДК УЕФА)».

Старший тренер молодежной команды армейцев Александр Гришин призвал поддержать игрока и отметил, что каждый человек может совершить ошибки в жизни, передает ТАСС.

«Это большая потеря для ЦСКА. Роман очень хороший футболист, в нынешней системе команды был определяющим игроком. Но то, что случилось, то случилось, его вина, безусловно, есть. Однако существует хорошая пословица: не суди, да не судим будешь», — сказал Гришин.

Он также обратил внимание на то, что к моменту истечения срока дисквалификации футболисту будет уже 31 год, и ему будет сложно играть в клубе из-за испорченного имиджа.

Как сообщалось ранее, Еременко отстранен на два года в связи с обнаружением в его допинг-пробе следов кокаина.