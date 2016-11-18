Заместитель Тулеева отправлен под домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска принял решение о домашнем аресте Александра Данильченко, который исполняет обязанности первого заместителя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом из зала суда сообщают РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс».

Данильченко обвиняется в вымогательстве 51% акций АО «Разрез "Инской"», расположенного в Кемеровской области.

Посадить чиновника под домашний арест просило следствие. «В настоящее время ряд ключевых свидетелей по уголовному делу допрошен, в связи с этим актуальность содержания обвиняемого под стражей утрачивается», — заявил на заседании представитель Следственного комитета, которого цитирует ТАСС.

Домашний арест установлен на два месяца, то есть до 13 января 2017 года.

Данильченко обвинение отрицал. По его словам, которые приводит «Интерфакс», в разрезе «Инской» сложилась тяжелая ситуация: шахтерам не выплачивали зарплату, из-за чего власти Кемеровской области и вмешались.

14 ноября Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о вымогательстве 51% акций разреза «Инской» в отношении главы управления СК по Кемеровской области Сергея Калинкина и двух его подчиненных, а также вице-губернаторов Кузбасса Алексея Иванова и Александра Данильченко.