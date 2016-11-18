Минсельхоз заявил о планах вывести поддержку аграрного экспорта на уровень оборонки

Правительство России выделит поддержку предприятий агропромышленного комплекса в отдельное направление, сравнимое с поддержкой товаров военно-технического назначения. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко, передает ТАСС.

«Правительство поддержало предложение Минсельхоза РФ, и сегодня поддержка экспорта продукции агропромышленного комплекса станет полноценным направлением, как и поддержка промышленной продукции, военно-технического назначения и т. д.», — сказал он, выступая на Всемирном зерновом форуме в Сочи.

Других подробностей чиновник не привел.