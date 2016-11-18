Полузащитник ЦСКА Еременко дисквалифицирован за кокаин

Полузащитник московского клуба ЦСКА и сборной Финляндии по футболу Роман Еременко дисквалифицирован на два года. Его тест показал содержание запрещенного препарата. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Как пояснили в контрольно-дисциплинарном комитете УЕФА, в допинг-пробе А, поданной 14 сентября, нашли следы кокаина и его метаболитов. Это стимулятор, который который Всемирное антидопинговое агентство признало запрещенным веществом.

Игрок отстранен от матчей с даты официального отстранения от выступления или с 6 октября 2016 года.

Еременко может подать апелляцию на это решено в течение трех дней.