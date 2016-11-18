18 ноября 2016, 13:36
Полузащитник ЦСКА Еременко дисквалифицирован за кокаин
Полузащитник московского клуба ЦСКА и сборной Финляндии по футболу Роман Еременко дисквалифицирован на два года. Его тест показал содержание запрещенного препарата. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Как пояснили в контрольно-дисциплинарном комитете УЕФА, в допинг-пробе А, поданной 14 сентября, нашли следы кокаина и его метаболитов. Это стимулятор, который который Всемирное антидопинговое агентство признало запрещенным веществом.
Игрок отстранен от матчей с даты официального отстранения от выступления или с 6 октября 2016 года.
Еременко может подать апелляцию на это решено в течение трех дней.
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