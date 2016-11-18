Умер актер Евгений Лазарев

На 80-м году жизни скончался народный артист РСФСР, актер театра и кино Евгений Лазарев. Об этом сообщает сайт телеканала «Культура» со ссылкой на сына артиста Николая Лазарева.

Life.ru со ссылкой на сына артиста сообщает, что Евгений Лазарев умер в Москве, в Центральном военном госпитале имени Вишневского.

Заметка «Интерфакса» о кончине артиста озаглавлена: «Актер Евгений Лазарев скончался в США на 80-м году жизни».

Ранее актер долгое время болел, сообщает Life.ru.

После окончания школы-студии МХАТ Лазарев работал в Рижском театре русской драмы, затем в Театре имени Маяковского. В 1980-х был главным режиссером Театра на Малой Бронной, а позже служил в Театре имени Моссовета.

В 1990-х годах Лазарев уехал в США, где снимался в сериалах и кино, а с 2009 года преподавал в школе киноискусств Университета Южной Калифорнии.