Караулову отчислили из МГУ

Варвара Караулова, сменившая имя на Александру Иванову после ареста за попытку уехать к боевикам в Сирию, отчислена с философского факультета МГУ имени Ломоносова, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Приказом от 10 октября 2016 года Иванова Александра Павловна (Караулова Варвара Павловна) отчислена из числа студентов философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по собственному желанию», — сообщили в МГУ.

Караулова обратилась в сентябре на философский факультет с письменной просьбой отчислить ее из числа студентов по собственному желанию.

Напомним, что девушка обвиняется в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Она пропала 27 мая 2015 года: уехала в МГУ, но на занятия не явилась.

Позднее стало известно о задержании 13 россиян, которые в июне пытались пересечь турецко-сирийскую границу. В их числе оказалась Караулова. Она вернулась в Москву, а впоследствии сменила имя и фамилию.