Двум кемеровским вице-губернаторам предъявлено обвинение в вымогательстве

Следственный комитет России предъявил обвинение в вымогательстве двум вице-губернаторам Кемеровской области и остальным фигурантам дела о попытке отнять 51% акций кузбасского АО «Разрез «Инской». Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

Всего по делу проходят восемь человек, это:

- отправленный в отставку глава управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин,

- замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел этого управления Сергей Крюков,

- старший следователь отдела Артемий Шевелев,

- заместители губернатора Кемеровской области Алексей Иванов и

- Александр Данильченко,

- начальник департамента административных органов администрации Кемеровской области Елена Троицкая,

- учредитель ООО «ПТК «Уголь» Александр Щукин,

- его доверенное лицо Геннадий Вернигор, а также «иные неустановленные лица».

Второй вице-губернатор Кемеровской области отправлен под домашний арест до 13 января

Дома и на работе у фигурантов дела были проведены обыски.

Кроме того сотрудников СК Калинкина, Крюкова и Шевелева, а также вице-губернаторов Иванова и Данильченко вместе с сотрудницей администрации Троицкой проверяют на предмет превышениями ими должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

По решению суда Калинкин и Вернигор взяты под стражу, а остальные фигуранты дела — под домашний арест.