18 ноября 2016, 16:36
На Украине опровергли планы выдать Саакашвили на родину
Украина не собирается выдавать Грузии бывшего грузинского президента, экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко.
Ранее сегодня «Украинская правда» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента Украины, сообщила, что Киев рассматривает вариант о выдаче политика по запросу грузинской стороны.
На вопрос, правда ли это, Лученко ответил «Интерфаксу»: «Нет, это неправда. Украина своих граждан не выдает».
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое