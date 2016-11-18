На Украине опровергли планы выдать Саакашвили на родину

Украина не собирается выдавать Грузии бывшего грузинского президента, экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

Ранее сегодня «Украинская правда» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента Украины, сообщила, что Киев рассматривает вариант о выдаче политика по запросу грузинской стороны.

На вопрос, правда ли это, Лученко ответил «Интерфаксу»: «Нет, это неправда. Украина своих граждан не выдает».