РПЦ назвала позорной выставку Яна Фабра в Эрмитаже

Глава отдела Петербургской епархии по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин заявил, что выставка бельгийского художника и режиссера Яна Фабра «Рыцарь отчаяния — воин красоты» «выглядит достаточно позорно». Он считает, что не следовало ее открывать в Эрмитаже, передает «Интерфакс-Религия».

«Даже сами сотрудники Эрмитажа возмущены, они говорят, что такое неуместно», — пояснил Пелин и подчеркнул, что в интернете можно наблюдать большое количество граждан, также не одобряющих проведение выставки.

«Люди приходят в Эрмитаж как в некий сад красоты. (…) А тут ты приходишь и видишь, что тебе навязывается достаточно сомнительное религиозное мировоззрение», — сказал представитель РПЦ.

Особенное внимание Пелин обратил на то, что выставку могут посетить дети, несмотря на возрастное ограничение 16+. «Там не стоят люди и не говорят: знаете, вам в этот зал нельзя. Никто не проверяет, все люди идут. А это уже нарушение закона», — подчеркнул он.

Работы Яна Фабра выполнены с использованием чучел животных, их скелетов, рогов, а также в качестве материалов применяются панцири жуков. При этом отдельно указывается, что животные погибли на автострадах.

Выставка Фабра в Эрмитаже содержит около 200 его работ.