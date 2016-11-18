ФАС завела дело на РЖД

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении АО «ФГК» и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на официальном сайте службы.

«Ведомство подозревает группу лиц в установлении монопольно высокой цены на услуги по предоставлению полувагонов для перевозки минерально-строительных грузов на внутренних направлениях», — информирует ФАС.

Отмечается, что поводом для возбуждения дела стала информация, полученная на основании нескольких обращений.

«По сведениям ФАС России, в период с 1 января по 1 августа 2016 года, рост стоимости услуг АО "ФГК" по предоставлению полувагонов для внутрироссийских перевозок минерально-строительных грузов составил до 38%. При этом, ставки на предоставление вагонов отдельным грузоотправителям в период июня 2015 по июнь 2016 года выросли в 2,2 – 2,5 раза. Ведомство намерено разобраться насколько обоснован такой рост», пояснили в службе.

За злоупотребление доминирующим положением ответчик может получить штраф в размере от 1 до 15% от суммы «выручки правонарушителя – юридического лица от реализации товара (работы, услуги) на рынке которого совершено правонарушение».