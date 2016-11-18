Чиновники рассказали о лихорадочной атмосфере в кабмине после задержания Улюкаева

После задержания главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева и его отставки в правительстве царит «лихорадочная атмосфера», рассказали Reuters несколько анонимных чиновников.

На днях газета «Ведомости» сообщила, что, помимо Улюкаева, в разработке силовиков также находились вице-премьер Аркадий Дворкович и помощник президента Андрей Белоусов. В Следственном комитете опровергли связь обвинений против Улюкаева с этими чиновниками.

По словам собеседников Reuters, они ожидают дальнейших арестов среди коллег.

«Теперь все мы под наблюдением», — заявил один из источников.

Улюкаев был задержан 14 ноября — по версии СКР, за вымогательство и получение взятки в 2 млн долларов. Спустя день президент освободил Улюкаева от должности. Суд отправил экс-министра под домашний арест.