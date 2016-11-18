Госдума приняла бюджет на 2017-19 гг в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект бюджета на 2017-2019 годы. Об этом сообщает ТАСС.

Документ представили депутатам министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

Согласно проекту бюджета, его дефицит в 2017 году составит 3,2% ВВП, в 2018 — 2,2% ВВП, в 2019 году — 1,2% ВВП. При этом доходы бюджета оценивают в 13,488 триллиона рублей в 2017 году, расходы — в 16,241 триллиона рублей, а дефицит в 2,753 триллиона рублей. В 2018 году эти показатели, соответственно, равны 14,029 и 16,04 триллионам рублей, в 2019 году — 14,845 и 15,987 триллионам рублей.

Бюджет сверстали исходя из среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель и инфляции не выше 4% на все три года. Средний рассчитанный курс доллара должен составлять в 2017 году 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, в 2019 году — 71,1 рубля.

Так как в 2017 году Резервный фонд будет полностью исчерпан, то из Фонда национального благосостояния на бюджетный дефицит планируется потратить в 2017 году 668,2 миллиарда рублей, в 2018 году — 1,16 триллиона, в 2019 году — 139,7 миллиарда рублей.