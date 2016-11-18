Минобороны назвало ляпом заявление Госдепа об ударах России по больницам

Министерство обороны России опровергло сообщение Госдепа США о разрушенных российскими войсками в Сирии госпиталях и мобильных клиниках, передает ТАСС.

О том, что российские самолеты бомбят сирийские медучреждения, на брифинге 16 ноября заявил официальный представитель Госдепартамента адмирал Джон Кирби.

При этом чиновник не смог привести доказательств этих утверждений.

«По прошествии трех суток уже абсолютно всем стало очевидно, что якобы разрушенные в результате бомбардировок "госпитали" и "мобильные клиники" в Алеппо существуют только в воображении представителя Госдепа США Джона Кирби. Данный информационный "ляп" теперь безусловно останется пятном если не на мундире, то точно на биографии адмирала Кирби», — заявил сегодня представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.