Источник связал проверки Lenovo и HP с поставками компьютеров для ЦИК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила компании Lenovo и HP в сговоре при участии в торгах на поставку компьютеров для системы ГАС «Выборы». Об этом сообщает RNS со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По его данным, ФАС начала проверку компаний по заявлению Федерального центра информатизации при ЦИКе.

Заявление, знает источник, было подано еще в апреле и касается аукциона по закупке системных блоков для региональных компонентов ГАС «Выборы».

Федеральный центр информатизации оценил тогда максимальную цену контракта в 652,37 млн рублей.

В аукционе участвовали только две фирмы: «Бизнес компьютерс групп», предложившая блок HP, и «Супервейв Групп» с системником Lenovo. В итоге выиграла компания, предлагавшая HP, предложив цену на 1% ниже максимальной.

Если бы в аукционе приняла участие компания с российским блоком, заказчик мог бы требовать снижения цены на 15%, как это предусмотрено законом, однако российские фирмы отказались от участия, из чего Федеральный центр информатизации сделал вывод о сговоре поставщиков.