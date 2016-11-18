Google в пятый раз попытался опротестовать предписание ФАС

В арбитражный суд поступило два новых иска от интернет-компании Google к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, передает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражного суда. Истцами в документах значится не только Google Inc., но и Google Ireland.

В чем состоит суть исковых заявлений, в Google не уточнили, однако из базы данных суда следует, что интернет-компания добивается признания решений ФАС РФ незаконными.

Представитель антимонопольной службы сообщил, что к ним заявления от Google пока не поступали.

Напомним, конфликт между российской ФАС и американской компанией начался в феврале прошлого года, когда «Яндекс» подал в отношении Google жалобу на нарушение закона о конкуренции. Речь шла о предустановке мобильных приложений в операционной системе Аndroid.

Прошлой осенью ФАС признала вину Google и предписала компании устранить нарушение — отвязать свой магазин приложений Google Play от других мобильных сервисов Android, включая поисковую систему.

Кроме того, американской интернет-компании было предписано исключить ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков (в том числе «Яндекса») из соглашений с вендорами.

Штраф за выявленные нарушения, выписанный компании антимонопольщиками, составил 438 млн рублей.

С тех пор Google пытается опротестовать решение ФАС в суде, и — считая нынешние иски — подала уже пять апелляций. Однако все жалобы американской компании последовательно отклоняются арбитражными судами.

В ноябре нынешнего года ФАС констатировала неисполнение своего предписания и дополнительно оштрафовала Google Inc. и Google Ireland на 1 млн рублей, а также заявила о своем намерении обратиться по этому поводу в суд. Пока срок исполнения предписания продлен до конца текущего месяца.