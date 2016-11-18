ГП Украины объяснила причину остановки следствия по делу Януковича

Начальник украинского департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что следователи должны были остановить досудебное расследование в отношении экс-президента страны Виктора Януковича, чтобы не допустить законных оснований для его закрытия, передает «Украинская правда».

«В Уголовно-процессуальном кодексе есть ограниченные сроки следствия — год с момента уведомления о подозрении. Если следствие не приостанавливать, срок закончится, и дело должно быть закрыто», — пояснил Горбатюк.

Он отметил, что законодательством предусмотрена приостановка сроков следствия в связи с болезнью подозреваемого, розыска, а также выполнения международного поручения. Генеральная прокуратура Украины остановила досудебное следствие в уголовных производствах в отношении Януковича, а также других высокопоставленных чиновников.

Как сообщила депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Елена Сотник, причиной принятия решения послужил розыск фигурантов дел.

Горбатюк подчеркнул, что, несмотря на остановку расследования, сотрудники правоохранительных органов не прекращают сбор информации, имеющей отношение к противоправным действиям бывших высокопоставленных лиц государства.

Он также выразил надежду на изменение Уголовно-процессуального кодекса Украины в части регулирования сроков досудебного следствия и призвал ввести «закон о применении процедуры специального предварительного расследования, так называемого заочного, и не надо будет волноваться по поводу остановки или неостановки дел».

Ранее сообщалось, что Янукович согласился явиться на видеодопрос в киевском суде.