ФАС проверит HP и Lenovo на картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила китайскую компанию Lenovo и американскую HP в картельном сговоре при госзакупках персональных компьютеров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представительницу ФАС.

Она добавила, что речь не идет об обыске. Проверка, добавила она, продлится около месяца.

Накануне начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев заявил, что сотрудники ведомства начали проверку в столичном офисе Lenovo. «Речь идет о поставках ПК и IT-оборудования в федеральные и региональные органы власти, лоты исчисляются сотнями миллионов рублей», — говорил он (здесь и далее цитаты по «Коммерсанту»).

В Lenovo отвергли подозрения ФАС. «Картель в госзакупках — это звучит очень странно. Каждая поставка импортной техники в текущем году в госорганы глубоко убыточна для компании, поскольку стартовая цена ориентируется на рублевые цены по курсу 34 рубля за 1 доллар», — заявил руководитель Lenovo в России, СНГ и Восточной Европе Глеб Мишин.

В HP журналистам подозрения ФАС не комментировали.